Unter dem Motto "96-Fußballschule nur für Dich" startet die 96-Fußballschule ab Februar wieder neue, dreimonatige Lehrgänge in der Region Hannover (Hannover-City, Hannover-Wülfel, Wettbergen und Langenhagen) sowie in den Landkreisen Hildesheim (Elze), Schaumburg (Bad Nenndorf und Rinteln) sowie Celle (Hambühren). Schwerpunkt: Basistechniken erlernen In acht verschiedenen Trainingszentren haben alle Fußballerinnen und...