16-facher Dartsweltmeister "The Power" Taylor kam bei seinen Fans richtig gut an - Langenhagen (ok). Er ist der Franz Beckenbauer des Darts-Sports, die Legende schlechthin. Und trotz seines Vermögens und seines Ruhms ist Phil Taylor aus dem englischen Stoke-on-Trent auf dem Boden geblieben. Eben einfach der nette Kerl von nebenan. Und Taylor, der als "The Power“ den Sport mit den Scheiben so bekannt gemacht hat, war jetzt...