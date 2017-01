Langenhagen. Zwei weitere Einbrüche meldet die Polizei. An einem Einfamilienhaus am Allerweg schlugen Täter die Verglasung einer Kellertür ein. An der Straße An der Autobhan erkletterten Einbrecher das Garagendach eines Einfamilienhauses und hebelten ein Fenster im Dachgeschoss auf. Gestohlen wurden Schmuck und Elektronikgeräte. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat, Telefon (0511) 109 42 17.