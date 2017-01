Neue duale Schulform an der BBS Handel / Infoabend am 16. Januar 2017 - Region. Viel ist vom Fachkräftemangel in Deutschland die Rede. In der Tat scheint es eine Herausforderung zu sein, Ausbildungsbetriebe mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zusammenzubringen. Darauf hat die BBS Handel der Region Hannover nun mit einem Modellversuch reagiert. Seit dem 1. August 2016 läuft der neue Bildungsgang „Höhere Handelsschule...