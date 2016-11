Andreas Meier ist neuer Inspektionsleiter

247 Polizeivollzugsbeamte gehören zur Dienststelle

Langenhagen. Der neue Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, Polizeidirektor Andreas Meier, ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Offizieller Dienstantritt bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover war der 1. Juli. Die Amtseinführung wurde erst jetzt vollzogen, da sich Meier zur Wahl um das Amt des Bürgermeisters in Peine beworben hatte und dort erst in der Stichwahl unterlag.Meier folgt auf den Polizeidirektor außer Dienst, Rüdiger Stein, der am 31. März in den Ruhrstand gegangen. Die Amtseinführung erfolgte durch den Präsidenten der Bundespolizeidirektion Hannover, Martin Kuhlmann. Zur Dienststelle gehören laut Organisations- und Dienstpostenplan 247 Polizeivollzugsbeamte. Die Aufgaben sind grenzpolizeilich, bahnpolizeilich und in Sachen Luftsicherheit.