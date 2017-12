Balljungen gesucht

Langenhagen. Wer hat noch nicht davon geträumt - Balljunge sein und Spiele dicht am Spielfeld sehen. Hannover 96 sucht für seine U23 in der Akademie im neuen 96 DAS STADION an der Clausewitzstrasse für die Heimspiele in der 4. Liga weitere interessierte Kids die Mitglied der Ball Crew von Hannover 96 in der Rückrunde der Saison 2017/2018 werden möchten.

Wie wird man Balljunge? Ganz einfach. Man muss nur zwischen zwölf und 14 Jahre alt sein, fußballinteressiert sein und an den Spieltagen der U 23 ab eine Stunde vor Anpfiff vor Ort verfügbar sein. Zur Stärkung gibt es in der Halbzeitpause und nach dem Spiel einen Snack. Außerdem erhalten zwei Begleitpersonen eine Sitzplatzkarte kostenlos damit man auch problemlos zu den Heimspielen der U 23 anreisen kann. Wer Interesse hat die U23 von Hannover 96 vom Spielfeldrand als Balljunge aus zu unterstützen, schickt einfach eine kurze E-Mail mit Namen und Alter an joerg.lueg@hannover96.de.