Der 96plus-Laternenumzug

Einladung an Alle für Mittwoch, 8. November

Region Hannover. 96plus lädt zusammen mit seinem Partner Johnson Controls sowie dem Staatstheater Hannover für Mittwoch, 8. November, alle Kids, Eltern und Großeltern aus der Stadt und der Region Hannover zum gemeinsamen Laternenumzug vom Opernplatz in die HDI Arena ein.Wer hat noch nicht einmal davon geträumt:Mit seiner Laterne, von Musikzügen begleitet, durch die Stadt Hannover in die bekannteste Fußball-Arena Hannovers singend zu marschieren und dabei auch noch etwas gutes zu tun.Los geht’s am 8. November um 17 Uhr auf dem Opernplatz Hannover!Ablauf: 17 Uhr Begrüßung auf dem Opernplatz mit Pressefoto; 17.15 Uhr Start des Laternenumzugs; 18 Uhr Eintreffen in der HDI Arena; 18.15 Uhr Gruppenfoto mit allen Kindern; 18.45 Uhr Ende der Veranstaltung.96plus-Hauptpartner Johnson Controls spendet für jedes Kind das am Laternenumzug teilnimmt, einen Euro. Der gesamte Betrag wird in diesem Jahr hälftig an das Kinderzentrum Allerweg und das Spielhaus Linden gespendet. Die Kids werden während des Laternenumzug begleitet von: Martin Kind (Präsident Hannover 96), Oberbürgermeister Stefan Schostok, Johann-Friedrich Dempwolff (Geschäftsführer Johnson Controls),Michael Klügl (Intendant der Staatsoper Hannover), Jürgen Braasch (Verwaltungsdirektor des Niedersächsischen Staatstheater Hannover). Auch 96-KIDS Maskottchen Eddi ist mit einer Laterne beim Umzug mit dabei.