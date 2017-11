Der HEPPI-Song mit Kim Wojtera

Live-Premiere am 4. November bei HACKEROTT

Langenhagen. Er geht in die Beine, er macht gute Laune – und er hat schon viele tausend Aufrufe in den sozialen Netzwerken erhalten: der fröhlich-fetzige HEPPI-Song. Der brandneue HEPPISong wird performt von der amtierenden Salsa-Weltmeisterin Kim Wojtera aus Hannover, den Dance Kids von Baby Bounce, bekannt aus der ProSieben-Castingshow „Got to Dance“ – und natürlich von HEPPIpersönlich, einem flauschigen Hasen in roter Monteur-Latzhose.Wenn HEPPI sich gerade mal nicht als Popstar betätigt, macht er sich nützlich als sympathisches Maskottchen der HACKEROTT-Gruppe, der Nummer 1 im Norden für SKODA und SEAT. Von daher ist es natürlich auch völlig logisch, dass die Live-Premiere des HEPPI-Songs auf den HACKEROTT-Premierenpartys am Samstag, den 4. November gefeiert wird. Und zwar um 11 Uhr im Autohaus HACKEROTT Langenhagen, Mühlenfeld 5, und um 13 Uhr im Autopark HACKEROTT Hannover, Schulenburger Landstraße 75.Premieren-Show mit Kim Wojtera, HEPPI und Baby BounceAuf beiden Partys gibt’s natürlich nicht nur den HEPPI-Song zu erleben, sondern einen kompletten Show Act, zu dem auch Soloauftritte von Kim Wojtera, die TV-bekannten HipHop-Tänzer von Tom2Rock und eine ganz tolle neue Choreo von Baby Bounce gehören.Und selbstverständlich geht’s auch um tolle neue Autos, denn bei HACKEROTT in Langenhagen sind große und kleine Gäste bei der Premiere des neuen Kompakt-SUV ŠKODA KAROQ hautnah dabei, und bei HACKEROTT in Hannover wird der neue City-Crossover SEAT Arona präsentiert. Deshalb: Am Sonnabend, 4. November, nichts wie hin zu HACKEROTT, dem Fünf-Sterne-Autohaus für Qualität, Service, Beratung, Familienfreundlichkeit und Preis!