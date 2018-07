Es geht um wichtige Punkte

Golf-Heimspieltag für Damen und Herren

Hainhaus. Am Sonntag, 22. Juli, ist Heimspieltag für die Mannschaften des Golfclubs Langenhagen. Sowohl die Damen als auch die Herren werden an diesem Tag auf der Anlage in Hainhaus spielen. Für die Damen geht es am vorletzten Spieltag um wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der zweiten Golf-Bundesliga. Die Herren spielen gegen den Abstieg aus der Oberliga. Zuschauer können am Sonntag Golf auf Spitzenniveau miterleben. Der Eintritt ist frei, und Gäste können auf der Anlage an vielen Stellen Top-Golf live erleben.Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Gäste werden gebeten sich nach Eintreffen kurz im Club Sekretariat zu melden, um Informationen zu erhalten, wie und wo sie das Spiel am besten verfolgen können. Die Damen beginnen am nächsten Sonntag um 8.30 Uhr, die Herren um 11 Uhr. Ab 14.30 Uhr steigen die Doppel der Damen.