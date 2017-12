Es wird melancholisch

Christmas Wrestling am Freitag und Sonnabend

Langenhagen/Wedemark. Doppelschlag vor Weihnachten: Beim Christmas Wrestling ist für jedes Gemüt etwas dabei. Am Freitag verteidigt Lokalmatador Christian "Ecki" Eckstein im Turniermodus den Axel-Dieter-Memorialcup. Zweiter Höhepunkt des Abends bei X-Fights: die Teamkampfmeisterschaft zwischen den Titelverteidigern Matt Cross/Chris Colen und den Herausforderern Marius Al-Ani/Da Mack.Am Sonnabend werden starke Männer melancholisch: Cannonball Grizzly klettert nach 30 Jahren aus dem Ring. Für dessen Abschiedskampf gibt sich sein alter Rivale und Freund Rambo die Ehre, der für Cannonball seine Ringer-Rente unterbricht. Der Hannoveraner Leon van Gasteren setzt zudem seinen Intercontinental-Titel gegen „Bad Bones“ John Klinger aufs Spiel. Karten (15 bis 30 Euro) gibt es an der Abendkasse. Frohes Wrestling-Fest.Freitag, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Sportstudio X-Fights, Badenstedter Straße 60Sonnabend, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Hangar No. 5, Völgerstraße 5