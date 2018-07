After Work-Renntag auf der Neuen Bult am Mittwoch, 8. August

Langenhagen. Der Hannoversche Rennverein lädt zu einem ganz besonderen After- Work-Renntag auf die Neue Bult ein: Der Dresscode am Mittwoch, 8. August 2018 (Beginn 16:30 Uhr) heißt: Ganz in weiß! Wer das Motto befolgt, wird belohnt: Alle in weiß gekleideten Besucher erhalten freien Eintritt und (ab 18 Jahre) ein Glas Sekt. Wer möchte, kann auf dem grünen Besucherhügel stilecht ein mitgebrachtes Picknick genießen — und gleichzeitig die Pferderennen verfolgen.Sieben Rennen stehen auf der Karte, im Mittelpunkt ein mit 22.500 Euro dotierter Ausgleich I über 1.400 Meter. In diesem Rennen gehen dreijährige und ältere Pferde an den Start.Veranstaltungsbeginn erfolgt um 16.30 Uhr.