Hochzeitsmesse bei Porta Möbel mit Stargast Christian Bakotessa

Altwarmbnüchen. Für verliebte Paare ist er einer der schönsten Tage im Leben die eigene Hochzeit . Doch die will gut durchdacht, organisiert und früh geplant sein. Inspiration und Hilfestellung gab es jetzt bei Porta Möbel in Altwarmbüchen die sechste Auflage der Hochzeitsmesse in der Opelstraße 9 in Isernhagen. 14 Aussteller aus der Region und Hannover präsentierten alles rund um das Thema , angefangen bei den Hochzeitsfotos , über die Floristik, Feuerwerk, Diskjockey , Konditor , weiße Tauben Show bis hin zur professionellen Hochzeitsplanerin Sumru Sari . Als besonderer Blickfang sorgte die Kutsche mit Pferden im Eingangsbereich. Der diesjährige Schwerpunkt der Hochzeitsmode lag bei Klassischer Hochzeitsmode dargeboten von den Models von La Vie , sowie die Modenschau der Mini- Models von Nico Lina die mit viel Applaus und Anerkennung gewürdigt wurde.Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt von Supertalent Christian Bakotessa . Durch das Programm führte NP- Moderator Christoph Dannowski mit Hochzeits-Talk und Quiz wo die kommenden Hochzeitspaare ihr wissen unter Beweis stellen konnten . Hausleiter Mario Meik vom Möbelhaus Porta kündigte an es wird definitiv eine siebte Auflage der Hochzeitsmesse im nächsten Jahr geben , denn diese entwickelt sich zunehmend zu einer festen Größe in Hannover und Umgebung.