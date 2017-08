Hannover 96 zurück in der Bundesliga

Spüren Sie dieses besondere Kribbeln? Zählen Sie bereits ungeduldig die Tage bis Sonntag herunter, wenn Hannover 96 endlich wieder ein Heimspiel in der HDI Arena in der 1. Bundesliga absolviert?

Nach dem Auftaktsieg am ersten Spieltag bei Mainz 05 geht es am Sonntag um 18 Uhr mit der Partie gegen Schalke 04 endlich auch wieder in Hannover los. Ein Jahr lang haben alle Fans auf diesen Moment gewartet, jetzt ist es soweit: Hannover 96 ist wieder erstklassig und will mit der Unterstützung der Fans zu Hause das bleiben, was man in der Zweitligasaison war: eine sportliche Macht.

Auf der 96 Homepage (www.Hannover96.de) hat der Verein die tolle Stimmung der letzten Saison in 14 Minuten Gänsehaut zusammengefasst - die „96TV-Aufstiegsdoku“ wird jeden Fußballinteressierten begeistern. Hannover 96 weiß, wie wichtig die Unterstützung der Fans ist, um am Ende der Saison das große Ziel erreichen zu können: den Bundesliga-Klassenerhalt.

Rund um die Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison gibt es für die Zuschauer Neues:



Stadionzeitung

Die Stadionzeitung erscheint mit neuen Elementen und wird in der HDI Arena an den Eingängen, in den Fanshops in der Arena und an den Cateringständen kostenlos verteilt.

In der Ausgabe gegen Schalke 04 schildert Stadionsänger „Ossy“ Pfeiffer, wie es sein wird, wenn er erstmals ohne seinen Partner „Dete“ Kuhlmann die Stadionhymne „Alte Liebe“ singen wird. Neuzugang Pirmin Schwegler verrät in einem Exklusivinterview u.a. seinen Spitznamen. (das Cover zum kostenlosen Abdruck anbei)



Stadionöffnung und Anreise

Ab sofort öffnet die HDI Arena wieder 2 Stunden vor dem Anpfiff für alle Zuschauer. Die Eintrittskarten gelten auch in dieser Saison für die kostenlose Anreise mit dem GVH.



Eingang Süd/Ost

Der Eingang Süd/Ost ist ab sofort bei jedem Heimspiel für Besucher mit Eintrittskarten für die Sitzplätze O5 bis O8 und O14 bis O17 geöffnet.



Rauchverbot

Ab dieser Saison gibt es ein generelles Rauchverbot im Familienbereich der HDI Arena in den Blöcken S1 bis S 3 sowie in allen vollständig umschlossenen Gebäudeteilen.



Mitbringen von Gegenständen

Das Mitführen von Powerbanks und sonstigen Ladegeräten sowie Rucksäcken und (Hand)Taschen mit einer Größe über dem Format DIN A4 ist ab dieser Saison aus Sicherheitsgründen untersagt.