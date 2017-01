Kicken im Soccer-Park

Neue Individualtrainingsangebote der 96-Fußballschule

Langenhagen. Unter dem Motto "96-Fußballschule nur für Dich" startet die 96-Fußballschule ab Februar wieder neue, dreimonatige Lehrgänge – auch in Langenhagen im Soccer-Park Engelbostel.In acht verschiedenen Trainingszentren haben alle Fußballerinnen und Fußballer ab acht Jahren dabei die Chance, ihre eigenen fußballerischen Fähigkeiten unter der Anleitung von qualifizierten Trainern zu verbessern. Die Schwerpunkte liegen auf individuellem Basistechniktraining, das heißt Dribbling, Passspiel, Ballan- und -mitnahme sowie Torschuss. Das Individualtraining stellt eine sinnvolle Ergänzung zum (Mannschafts-)Training im Verein dar – charakteristisch ist die Arbeit in Kleingruppen, in denen speziell auf die besonderen Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen wird. Teilnehmer können grundsätzlich alle Kinder ab acht Jahren, spezielle Torwart-Einheiten sind ebenfalls im Angebot. Eine Vereinsmitgliedschaft ist keine Teilnahmevoraussetzung. Anmeldungen sind über www.hannover96.de vorzunehmen. Telefonische Auskünfte erhält man über (0511) 96 900-154.