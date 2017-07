Last Salt bietet Hörgenuss der Extraklasse

Gesangsquartett präsentiert Blues, Swing, Pop and more im Forum

Langenhagen. Das Ensemble „Last Salt“ wird am Sonnabend, 12. August, zu Gast im Veranstaltungssaal des Hotels ACHAT Premium Airport-Hannover sein und Musikliebhabern mit seinem aktuellen Programm einen hochkarätigen Konzertabend bieten. Die drei Sängerinnen Laura, Annika und Sabine sowie der ehemalige Opernsänger Ted Adkins - der Name der Gruppe setzt sich aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben zusammen - werden ihr Publikum unter Begleitung des Pianisten Holger Pohl auf eine musikalische Reise durch verschiedene Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts mitnehmen und unter anderem Lieder der Genres Blues, Swing und Pop erklingen lassen.Die Gruppe wird nicht nur eine gute Bühnenshow bieten, sondern den Zuhörern mit ihrer Musik eine Geschichte erzählen, in die sich Songs von Elvis Presley, Frank Sinatra, den Andrews Sisters und viele mehr nahtlos einfügen.Die fünf Musiker versprechen einen zum Lachen einladenden „spicy“ Abend mit hoher Unterhaltungsdichte und musikalischen Knallern.So wie das Salz nicht in der Suppe fehlen darf, sollten auch Musikfans das vielversprechende Konzert keinesfalls verpassen!Eine 45-minütige Pause bietet die Möglichkeit, Erfrischungen zu genießen.Das Konzert findet am Sonnabend, 12. August, um 19 Uhr, im Saal des Hotels ACHAT Premium Airport-Hannover (FORUM) an der Schützenstraße 8 statt. Eintrittskarten können ab dem 19. Juli kostenlos an der Rezeption des Hotels ACHAT Premium Airport-Hannover abgeholt werden. Am Konzertabend findet der Einlass ab 18.30 Uhr statt (freie Platzwahl).