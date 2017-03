Wirtschaftsfachmann jetzt im HRV-Vorstand

Langenhagen. Michael Schwalba ist neuer Vize-Präsident des Hannoverschen Rennvereins (HRV). Er wurde zum Nachfolger von Herbert-Ernst Finke gewählt, der nach elf Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet.Michael Schwalba ist Geschäftsführer der Caplantic GmbH mit Sitz in Hannover. Hinter Caplantic stehen drei große Finanzkonzerne: die Norddeutsche Landesbank, der Versicherungskonzern Talanx und das Bankhaus Lampe. Die Firma Caplantic GmbH berät Großbanken und Versicherungen über Anlagemöglichkeiten mit langen Laufzeiten.Vor seiner Berufung in den HRV-Vorstand war der promovierte Jurist bereits Mitglied des HRV-Aufsichtsrates. Darüber hinaus ist Schwalba am Rennstall Chevaliers d`Or beteiligt, der Eigentümer von vier vielversprechenden jungen Hengsten ist. HRV-Präsident Gregor Baum: „Mit Dr. Schwalba haben wir einen engagierten Wirtschaftsfachmann für den Vorstand des HRV gewinnen können. Wir freuen uns auf eine langjährige gute Zusammenarbeit."