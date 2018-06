Neue Bult: Internationale Listenrennen und großes Kinderfest

Sonnabend, 16. Juni, ab 13.30 Uhr

Langenhagen. Galopprennen und ffn-Kinderfest: Diese attraktive Kombination erwartet die Besucher zum Familienrenntag der Wohnungswirtschaft am Sonnabend, 16. Juni 2018 (ab 13:30 Uhr) auf der Neuen Bult. Großes Entertainment für Kinder mit einem tollen Bühnenprogramm, ein lustiges Maskottchenrennen und zwei herausragende Internationale Listenrennen stehen auf dem Programm.Die Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel und Dominik Moser sind in den Hauptrennen des Tages prominent vertreten. Anna Magnolia, eine Stute des Gestüts Brümmerhof, startet mit Wladimir Panov im Sattel im „Grossen Preis der Wohnungswirtschaft“. Dieses Internationale Listenrennen ist ein Rennen für vierjährige und ältere Stuten (25.000 Euro, 2000 Meter). Sie muss es hier unter anderem mit Prima Violetta (Eduardo Pedroza) Panthelia (Adrie de Vries) und Sky Full Of Stars (Marc Lerner) aufnehmen. Für Fußball-Fans interessant: Der Stall Torjäger, eine Besitzergemeinschaft um Nick Proschwitz, geht mit Guiliana aus dem großen Stall von Andreas Wöhler ins Rennen, im Sattel sitzt Jozef Bojko.Dreijährige und ältere Stuten gehen im „Grossen Preis der Sparkasse Hannover“ (25.000 Euro, 1.400 Meter) auf die Reise. Hans-Jürgen Gröschel bringt Emerita (Michael Cadeddu) an den Start. Die Stute enttäuschte in Iffezheim ein wenig und sollte sich hier rehabilitieren. Dominik Moser sattelt die Brümmerhoferinnen Celebrity (Wladimir Panov) und Clear For Take Off (Jozef Bojko), die in Baden-Baden einen sehr guten Ansatz zeigte. Die Favoritin des Rennens kommt indes aus dem Rennstall von Jaber Abdullah aus Dubai: Queens Harbor wird von Andreas Wöhler trainiert, Eduardo Pedroza reitet. Lady Westminster (David Liska) ist die aktuelle Siegerin der 70. Tschechischen 1.000 Guineas, eine schwer einzuschätzende Kandidatin.Weitere sieben Rennen werden am Sonnabend ausgetragen, darunter ein interessanter Ausgleich II, die meravis-Trophy (10.000 Euro, 1.600 Meter), unter anderem mit Gröschels All Win (Michael Cadeddu) und Mosers Akua’rella (Adrie de Vries).In Kooperation mit dem Bult-Medienpartner ffn präsentiert die Neue Bult ein buntes Kinderland mit großartigem Bühnenprogramm mit bekannten Show-Acts: „Hier kommt die Maus“ präsentiert ein „MausMusikPüree“ aus den beliebtesten Liedern der über 20-Jährigen MausShow-Karriere. Außerdem dabei: Jeremys Jukebox, Carlotta Truman sowie Frank & seine Freunde. Zu den Höhepunkten gehören die Auftritte der Singer-Songwriter Tim Kamrad und Prince Damien, der um 17:40 Uhr das Programm beschließt.Bei der Wettnietenverlosung Lucky Loser sind wieder tolle Preise zu gewinnen. Es locken eine Jahres-Eintrittskarte für den Erlebnis-Zoo Hannover, Tickets für das GOP Varieté, für die WASSERWELT LANGENHAGEN und Wettgutscheine für bis zu 100 Euro.Wer den Sieger im "Neue Bult Maskottchen-Cup“ (Start um 16:10 Uhr) richtig tippt, hat Aussicht auf den Gewinn eines Rucksacks voller Überraschungen (u.a. Tickets für den Erlebnis-Zoo Hannover, für das Rasti-Land in Salzhemmendorf, die WASSERWELT LANGENHAGEN, das Cinemaxx Hannover Raschplatz und vieles mehr).Das Bühnenprogramm beginnt um 13:30 Uhr und wird um 18 Uhr beendet sein. Das erste Rennen startet um 14:30 Uhr, das letzte um ca 18:30 Uhr.