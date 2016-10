Noch Tickets zu haben

Stadtball am Sonnabend, 29. Oktober, im Maritim Airport Hotel

Langenhagen. Stadtball am Sonnabend, 29. Oktober: Wegen des guten Zuspruchs organisiert „Wir! Der Wirtschaftsklub“ das Event künftig in eigener Regie und jedes Jahr - nicht wie zuvor alle zwei Jahre. Zum ersten Mal übernehmen die Bürgermeister der vier Kommunen Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und Wedemark die Schirmherrschaft. Und zum ersten Mal dabei sind auch die Musiker der Internationalen Schule aus Hannover, die mit ihrem Können im Februar bei einem Wirtschaftsfrühstück überzeugt hatten. Zur Freude vieler Stadtball-Besucher sorgt auf der Bühne die renommierte Hamburger Band Soulisten für den richtigen Sound. Die Band um die Deutsch-Amerikanerin Marion Welch, die New-Yorker-Entertainerin Bridget Fogle und die Jamaikanerin Jessica Maars hatte im November den Saal im Maritim Airport Hotel gerockt - bis weit in den frühen Morgen hinein. Der Ball beginnt in diesem Jahr um 18 Uhr mit einem Sektempfang. Reservierungen für Tische und der Kartenverkauf läuft über die Internetseite der-stadtball.de, Tickets für 80 Euro können auch bestellt werden unter Telefon (0511) 97 82 92 94 in der Geschäftsstelle des Wirtschaftsklubs.