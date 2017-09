Nordball lockt mit neuem Konzept

Großes Tanzvergnügen steigt am 4. November im Maritim

Region (sch). Der Countdown zum ersten Nordball in der Region am 4. November läuft, und der Zuspruch ist erfreulich. „Wir haben den Festsaal im Maritim Airport Hotel bis heute schon gut ausgelastet, sodass wir unsere Zielvorstellungen bereits erfüllt sehen, aber es gibt auch noch Karten“, lautet das positive Zwischenfazit des Wirtschaftsklub-Vorsitzenden Uwe Haster. Als der Verein vor zwei Jahren die Ausrichtung des Langenhagener Stadtballs übernahm, war dem Vorstand bewusst, dass die traditionsreiche Veranstaltung dringend eine Neuausrichtung benötigt, um weiterhin erfolgreich zu sein. So wie der Verein seine Aktivitäten kontinuierlich auf die nördlichen Nachbarkommunen ausgeweitet hat, sollte das Langenhagener Tanzvergnügen unter Flagge des Wirtschaftsklubs daher auch für Gäste aus der Umgebung attraktiver gemacht werden. Dazu suchte man den Schulterschluss mit starken Partnern, die man in Radio 21, dem Maritim Airport Hotel Hannover, dem Veranstaltungstechnik-Spezialisten "Gahrens & Battermann" sowie der Madsack Mediengruppe gefunden hat. Gemeinsam wurde im Frühjahr der nächste Schritt in Richtung eines regional bedeutsamen Events gewagt: Aus dem Langenhagener Stadtball wird in diesem Jahr der Nordball. „Mit der Umbenennung soll der Schritt weg von einer lokalen Veranstaltung für Langenhagen hin zu einem regional bedeutsamen Event dokumentiert werden“, erläutert Uwe Haster. Auch das Rahmenprogramm wurde überdacht und aufgewertet. Neben Tanz- und Akrobatik-Showeinlagen punktet der Nordball mit Live-Musik vom Feinsten. Die Band Blue Café bedient ein breites musikalisches Spektrum von Jazz, Rock und Pop über R&B bis hin zu gefühlvollem Soul. Stargast des Abends ist die stimmgewaltige und temperamentvolle New Yorkerin Bridget Fogle. Sie arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Musical-Sängerin sowie für CD-Produktionen. Engagements für bekannte Künstler wie Sarah Brightman, Errol Brown, Al Bano, Sarah Connor oder Mark Madlock dokumentieren die herausragende Qualität ihrer kraftvollen, warmen und explosiven Soulstimme, mit der sie nach Überzeugung des Veranstaltungsteams um Uwe Haster den Nordball zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wird. Ganz im Zeichen der neuen Ausrichtung des Nordballs steht die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der vier Bürgermeister aus den Nordkommunen Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und Wedemark. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.der-nordball.de. Tickets für das Tanzvergnügen inklusive Sitzplatz, Abendbüfett sowie Mitternachtssnack kosten 82,50 Euro und sind in den ECHO-Geschäftsstellen in Bissendorf (Burgwedeler Straße 5, Wedemark) und Langenhagen (im CCL, Marktplatz 5) erhältlich. Alternativ besteht mit einem Systemaufschlag von zwei Euro auch die Möglichkeit, Tickets online unter www.tickets.haz.de zu buchen.