Pop-Star Max Giesinger in Burgdorf

ECHO verlost Tickets für Sonderkonezrt am 25. August

Langenhagen/Burgdorf. Kein Pop-Act im deutschsprachigen Raum ist derzeit so beliebt wie Max Giesinger, der mit seiner Band in diesem Jahr auf 150 Konzerte und Festivalauftritte zurückblickt. Am Sonnabend 25. August, gibt der aktuelle Shootingstar der deutschen Musikszene im Rahmen seiner neuen Roulette Open Air-Tour um 17.30 Uhr ein einmaliges Sonderkonzert auf dem Schützenplatz in Burgdorf. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse präsentieren das Showereignis. Im Vorprogramm treten die Sieger des vom JohnnyB. organisierten Burgdorfer Bandcontests und die hannoversche Sängerin Lea auf, die 2016 ihr Debütalbum „Vakuum“ veröffentlichte.Stadtmarketing Burgdorf veranstaltet das Konzert als sommerlichen Höhepunkt des Themenjahres „Burgdorf – klingt gut!“. Als Medienpartner fungiert Radio ffn. Veranstaltungspartner ist der VVV, der 2018 sein 90-jähriges Jubiläum feiert. Die Konzertagentur Hannover Concerts tritt als Kooperationspartner auf. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 39,90 Euro unter anderem in den Geschäftsstellen der Hannoverschen Allgemeinen sowie auf www.tickets.haz.de. Das Langenhagener ECHO verlost für das Konzert dreimal zwei Tickets. Wer Interesse hat, melde sich bitte bis zum 15. Juli unter redaktion@langenhagener-echo.de. Stichwort: Max Giesinger.