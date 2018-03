Saisoneröffnung mit Supersprintern

Erstes Rennen startet am Ostermontag, 2. April, um 13.30 Uhr

Langenhagen. Die Fans der Neuen Bult fiebern dem Aufgalopp-Termin seit langem entgegen: Am Ostermontag (2. April ab 13 Uhr) ist es endlich soweit: Mit zwei Internationalen Listenrennen als Highlights startet der Hannoversche Rennverein am traditionellen VGH-Renntag in die Saison 2018.Einige der besten Sprinter Deutschlands treffen im Grossen Preis der VGH Versicherungen, einem mit 25.000 Euro dotierten Internationalen Listenrennen, aufeinander. In diesem Rennen für Vierjährige und ältere Pferde gibt es ein Wiedersehen mit Schäng. Der fünfjährige Hengst aus dem Bremer Rennstall von Pavel Vovcenko ist frühzeitig fit, das zeigt seine Form aus dem Vorjahr: erster Start, erster Sieg im Großen Preis von Rossmann in Hannover. Sein Gegner könnte Shining Emerald aus dem Stall von Andreas Wöhler aus Gütersloh sein. Besitzer des siebenjährigen Wallachs ist Jaber Abdullah, ein Unternehmer aus Dubai aus dem Umfeld des Dubai-Herrschers Sheikh Mohammed. Shining Emerald hat den 43-jährigen Katar-Heimkehrer Eduardo Pedroza im Sattel, dem in den Wintermonaten auf der dortigen Galopprennbahn Al Raayan Park in Doha knapp 30 Siege gelangen.Das zweite Listenrennen (25.000 Euro, für vierjährige und ältere Stuten), ist der VGH Stuten-Cup über die Meilendistanz von 1.600 Metern. Hier könnte es zu internationaler Beteiligung kommen, denn es sind Galopper aus Norwegen und England genannt. Sollte Diana Storm aus dem Rennstall Hickst starten und fit sein, ist sie das zu schlagende Pferd. Die Stute lief zuletzt in Grupperennen, also auf Champions League-Ebene.Neben den sportlichen Höhepunkten stehen acht weitere Prüfungen auf dem Programm. Darunter ein Rennen, in dem ausschließlich Nachwuchsreiter in den Sattel steigen. Mit dabei ist der russische Reiter Aslan Kardanov, der seit Saisonbeginn bei Bult-Neutrainer Bohumil Nedorostek beschäftigt ist. Ostermontag wird Kardanov gleich mehrfach auf den Pferden seines Stalles zu sehen sein.Sechs Shetland-Ponies gehen beim „VGH-Shetty Cup“ an den Start und wer bei der mit diesem Spaßrennen verknüpften Kinder-Tombola den Sieger tippt, nimmt an einer Verlosung von hochwertigen Preisen teil. Auch bei der beliebten Wettnietenaktion „Lucky Loser“ können die Teilnehmer wieder tolle Gewinne einstreichen.Die Hannoveraner haben es erfunden, das beliebte Renntags- Rahmenprogramm für die kleinen Besucher. Auch 2018 bleibt der Rennverein seinem Ruf als Familienrennbahn treu, veranstaltet nicht nur Motto-Renntage wir „Hannover 96“, „Ascot“ oder „Landwirtschaft“, sondern auch reichlich Entertainment für Groß und Klein. Immer im Angebot: ein großes Kinderland mit Riesenrutsche, Torschussanlage , Schminkinsel und Hüpfburg.Auch Rennpferdsimulator „Mister Ed“ steht wieder für Übungsritte zur Verfügung.Veranstaltungsbeginn am Ostermontag ist um 13 Uhr, das erste der zehn Rennen startet gegen 13.30 Uhr.