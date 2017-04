Smart Watch gewonnen

Erster Preis des Gesundheitsquiz übergeben

Langenhagen (sch). Flankierend zu den Madsack-Gesundheitsthemenwochen stand die zweite Märzhälfte im City Center Langenhagen ganz im Zeichen der Gesundheit. Neben Fachvorträgen und Aktionen in den Geschäften lockte auch ein Gesundheitsquizz ins CCL, das die Geschäftsstelle von HAZ/NP und ECHO gemeinsam mit dem Langenhagener expert Technikmarkt organisiert hatte. Am Sonnabend ging die viel beachtete Aktion nun mit der Ziehung der Gewinner zu Ende. Hauptpreis des unterhaltsamen Tablet-Spiels war eine Smart Watch Samsung S3 Gear Classic im Wert von 399 Euro, gestiftet von expert. Als glückliche Gewinnerin wurde die Langenhagenerin Ilka Schulze ermittelt, die sich ihren Preis am Donnerstag im expert Technikmarkt abholen durfte. „Diese Smart Watch ist ideal zum Laufen geeignet und erfasst über eine Fitness-App Trainingsdaten wie Puls und Geschwindigkeit“, erläutert expert-Marktleiter Claudio Calderaro. Neben diesen wertvollen Features für sportlich Aktive kann die Uhr dank Bluetooth-Kopplung mit dem Handy zum Beispiel auch telefonieren, navigieren sowie SMS oder E-Mails anzeigen. Claudia Slomka, Auszubildende im Langenhagener expert Technikmarkts, durfte als Glücksfee der glücklichen Gewinnerin die Smart Watch überreichen. Ilka Schulze freute sich über diesen für sie sehr passenden Preis. „Ich zähle meine Schritte bereits über das Handy“, verriet die sportlich aktive Langenhagenerin. Nun kann sie sich in Zukunft ihre Werte bequem mit einem kurzen Blick auf die Uhr anzeigen lassen, ohne dafür extra das Smartphone zur Hand nehmen zu müssen.