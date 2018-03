Stars of the Ring

Hannover. Die Special Edition von Power of Wrestling findet dieses Jahr, am 14. April, zum ersten mal im RP5 statt.Und das Event wird seinem Namen gerecht, so gibt es an diesem Abend nur „Special“ Kämpfe für die Zuschauer zu erleben.Insgesamt sechs harte Fights mit Teilnehmern aus aller Welt erwarten die Besucher, wenn die Catch- und Wrestlingelite das Seilgeviert erklimmen wird.Ganz besonders dürfte die Fans freuen, das mit dem ehemaligen WWE Wrestler Rene Dupree und dem ehemaligen TNA Wrestler Bram (Ex-Ehemann von WWE Championess Charlotte Flair), zwei internationale Hochkaräter verpflichtet werden konnten.Und bereits im Vorfeld des Events geht es hoch her.So manch einer der Aktiven ist nicht gerade zufrieden mit seinem Gegner und die Fans können auf der Facebookseite von Power of Wrestling ( https://www.facebook.com/POWEROFWRESTLING/ ) verfolgen, wie die einzelnen Fehden sich entwickeln.Ein Kampf, für den sich viele Fans interessieren, wird zwischen Crazy Sexy Mike und Demolition Davies ausgetragen. Nach heftigen Wortgefechten im Vorfeld geht es für Demolition Davies jetzt um seine Maske. Seit er im Ring antritt ist er maskiert, doch die muß er jetzt abnehmen, wenn er beim Kampf im RP5 unterliegt. Sollte Crazy Sexy Mike verlieren, muß er bei seinem nächsten P.O.W Match eine Maske aufsetzen, die die Fans bestimmen dürfen.Die Kämpfe am 14. April im RP5 im Einzelnen:KettenkampfChris Raaber vs. Michael KovacTriple Threat MatchDoug Williams vs. Bram vs. James MasonTables MatchRene Dupree vs. Chris ColenMask vs. Un-MaskDemolition Davies vs. Crazy Sexy MikeFlag on a PoleDennis Zinner vs. Fabio FerrariLadder MatchRockn Rolla, Senza Volto, Mike Jaritz, Hakeem Waqur, Ahmed ChaerDie Karten für die Veranstaltung gibt es unter www.eventim.power-of-wrestling.de, oder an einer der vielen Eventim - DE Vorverkaufsstellen.Die Veranstaltungen in Hannover dürfen grundsätzlich erst ab einem Alter von 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten besucht werden. Ab 16 Jahren ist der Einlass in Hannover ohne Einschränkung möglich. Bei diesen Altersbeschränkungen sind leider keine Ausnahmen möglich! Die vorgeschriebenen Alterskontrollen des Jugendamtes laufen am Einlass..