Traditioneller Ohrenschmaus

Großes Neujahrskonzert mit dem Akkordeon-Club-Langenhagen 74

AC Langenhagen. Zu einem traditionellen Ohrenschmaus lädt der Akkordeon-Club-Langenhagen 74 alle musikbegeisterten Zuhörer am Sonntag, 15. Januar, um 15.30 Uhr in die St. Michaeliskirche zu Bissendorf herzlich ein.Wie bereits in den Jahren davor, startet der Verein mit diesem Neujahrskonzert wieder in ein tolles, neues musikalisches Jahr mit vielen Herausforderungen. Einmal das Akkordeon, mit einer wahnsinnig tollen Akustik zu präsentieren, das war der Hintergrund der Konzertidee in der malerisch gelegenen Bissendorfer Kirche, die sich in 2017 bereits das sechste Mal wiederholt. Da viele Mitspielerinnen und Mitspieler in der Wedemark wohnen, freuen sich die Beteiligten besonders, auch einmal hier in ihrer „Heimat“ und vor guten Freunden spielen zu dürfen.Das erste Akkordeonorchester Langenhagen besteht seit mehr als 40 Jahren und hat sich weit über die Landesgrenzen hinaus ein Namen gemacht. Die Akkordeonisten unter der seit dem letzten Jahr neuen Leitung ihres Dirigenten, Nemanja Lukic, möchten einen bunten Melodienstrauß präsentieren, bei dem eine große Bandbreite der Akkordeonmusik berücksichtigt wird und für hoffentlich jedes Ohr etwas Schönes dabei ist. Auf vielen öffentlichen Auftritten konnten die Aktiven ihre neu gefundene Spielfreude und das hohe Niveau präsentieren. Auch das Kinderorchester des Vereins, ebenfalls unter der Leitung von Nemanja Lukic, freut sich auf einen Auftritt mit einer tollen Piratensuite. Die Kinder im Alter von 8-14 Jahren sind schon jetzt sehr aufgeregt und gespannt, ob alles klappt.Das ganze Jahr hindurch üben alle eifrig und wirklich mit viel Spaß, um mit Freude ihr Können zu präsentieren. Der ACL 74 hat in seiner Vereinsgeschichte wiederholt gezeigt, dass er ganz vorne in der Welt mitspielen kann. Ein toller Erfolg für jeden einzelnen Mitwirkenden und den Verein.Der Club lädt daher alle Freunde der Akkordeonmusik herzlich ein mit dabei zu sein und einen schönen musikalischen Nachmittag zu erleben und das neue Jahr zu begrüßen. Der Eintritt ist frei ! Wer trotzdem Lust hat den Verein und hier hauptsächlich die großartige Jugendarbeit zu unterstützen, kann dies gerne am Ende des Konzertes tun. Denn über 30 kleine Nachwuchsschüler geben dem ACL 74 recht mit seinem Vereinsprogramm, welches zum Inhalt hat, mit Erfolg Kinder für die Akkordeon- und Klaviermusik zu begeistern und vor allem durch tolle Jugendarbeit mit Wochenendfreizeiten und anderen Aktivitäten an den Verein zu binden. Viele der Spieler des ersten Orchesters geben dieser Musikfreude Recht, in dem sie bereits mehr als 35 Jahre dabei sind und diesem Instrument in der Gemeinschaft immer wieder wunderschöne Melodien entlocken.Seien Sie dabei und überzeugen sich selbst! Alle Mitwirkenden freuen sich auf sie. Weitere Informationen über den Verein erhalten Sie auf der vereinseigenen Homepage unter www.akkordeon-club-langenhagen.de oder beim ersten Vorsitzenden Jan Hülsmann unter der Telefonnummer (0511) 7 26 19 27.