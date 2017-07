TSV Havelse bietet Saisondauerkarten 2017/2018 an

Region Hannover. Zur Saisoneröffnung am 9. Juli (18 Uhr) gegen Hannover 96 sowie am 11. Juli (18.30 Uhr) gegen das U23-Team von Schalke 04,

haben Fans und Freunde des TSV Havelse die Möglichkeiten Saisondauerkarten im Stadion zu erwerben. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit, per E-Mail unter info@tsv-havelse sowie telefonisch unter (0511) 44 98 89 82

Dauerkarten zu bestellen. Die Preise entsprechen denen der Vorsaison. So sind Stehplatzkarten unüberdacht für 77 Euro (ermäßigt 55 Euro),

Stehplatzkarten überdacht für 99 Euro (ermäßigt 77 Euro) zu erhalten. Sitzplatzkarten kosten 143 Euro und VIP-Dauerkarten

sind für 460 Euro (Stehplatz unüberdacht), 480 Euro (Stehplatz überdacht) und 525 Euro (Sitzplatz) erhältlich.