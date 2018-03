Überraschungskoffer, Uhren, Elektronikartikel und vieles mehr

Koffer- und Fundsachenversteigerung am Sonnabend, 14. April, am Flughafen

Langenhagen. Koffer, Smartphones, Kameras oder Kettensägen: Am Sonnabernd, 14. April, wartet wieder viel Nützliches und Kurioses auf freudige Bieter. Die große Koffer- und Fundsachenversteigerung geht in eine neue Runde.Ab 10 Uhr wird versteigert, was am Flughafen oder bei TUI fly an Bord vergessen und nicht abgeholt wurde. Zudem sind wieder viele verschlossene Koffer der TUI fly dabei, deren Besitzer nicht ermittelt werden konnten.In Terminal C in der Ankunftsebene haben Interessenten ab 8 Uhr die Möglichkeit, die Gegenstände zu besichtigen und die Bieterkarten entgegenzunehmen.Alle Einnahmen aus der Auktion werden wieder für den guten Zweck gespendet. In diesem Jahr geht das Geld an die BRH Rettungshundestaffel Weserbergland e.V.Für ein buntes Rahmenprogramm ist gesorgt. Popcorn-Wagen und Kinderschminken bieten während der Auktion Spaß für die kleinen Gäste. Auch die Erlebnisausstellung Welt der Luftfahrt und die Aussichtsterrasse warten darauf, entdeckt zu werden.Für anreisenden Besucher stehen die offiziellen kostenpflichtigen Parkflächen am Flughafen zur Verfügung. Die S-Bahn Hannover Airport Line S5 verkehrt regelmäßig vom Hauptbahnhof zum Flughafen und hält direkt unter dem Terminal C, in dem auch die Auktion stattfindet.