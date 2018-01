VEREINt für Niedersachsen: DRK-Blutspendedienst und Niedersächsischer Fußballverband NFV starten dritte gemeinsame Blutspendemeisterschaft

Vom 1. Februar bis 31. März kämpfen Niedersachsens Vereinsfußballer um einen besonderen Meistertitel bei der Blutspendemeisterschaft. Vereine können dabei wieder hochwertige Trikotsätze und Fußballsets gewinnen

Region Hannover. Teamgeist ist einer der Erfolgsfaktoren im Sport. Niedersachsens Kicker haben diesen Teamgeist nicht nur auf dem Fußballplatz unter Beweis gestellt. Nachdem sich im Jahr 2016 mehr als 5.000 Fußballer an der Blutspendemeisterschaft beteiligt haben, konnte diese Zahl im Jahr 2017 nochmal überboten werden: 8.000 Fußballerinnen und Fußballer haben die Aktion unterstützt. „Das motiviert uns weiter zu machen“, erklärt Jürgen Engelhard, Regionalleiter Niedersachsen/Bremen beim DRK-Blutspendedienst NSTOB. „Allein in Niedersachsen benötigen wir jeden Tag 2.300 Blutspenden, um die Versorgung mit lebenswichtigen Blutkonserven decken zu können, in ganz Deutschland sind es 15.000 Blutspenden pro Tag. Hier kann jeder, der zur Blutspende geht, zu einem echten Lebensretter werden.“„Wir freuen uns über die tolle Beteiligung. Jeder Blutspender ist ein echter Held des Alltags und hat damit wahren Teamgeist für Menschen, die auf Blutpräparate angewiesen sind, bewiesen“, sagt Jan Baßler, stellvertretender Direktor des Niedersächsischen Fußballverbandes.Baßler und Engelhard werden von Bibiana Steinhaus unterstützt. Bereits zum dritten Mal engagiert sich die DFB-Schiedsrichterin als promintente Patin für die Aktion.Teilnahmeberechtigt zur zweiten Niedersächsischen Blutspendemeisterschaft sind erneut alle Fußballvereine, die im Niedersächsischen Fußballverband NFV registriert sind. Blut spenden dürfen neben den Fußballern selbst auch Mitglieder und Angehörige des Vereins. Ähnlich der Fußball-Bundesliga wird der Verein, der die meisten Blutspender aus den eigenen Reihen mobilisieren kann, am Schluss der Aktion zum Meister gekürt. Die ersten drei Plätze des Wettbewerbs, die Champions League, erhalten einen hochwertigen Trikotsatz, die Euro-League-Platzierungen vier bis sieben bekommen je 15 Fußbälle und die Bundesliga-Plätze acht bis 18 können sich über jeweils zehn neue Fußbälle freuen. Das entsprechende Anmeldeformular liegt ab dem 1. Februar auf allen Blutspendeterminen in Niedersachsen aus, weitere Informationen sowie alle Blutspendetermine in der Nähe finden interessierte NFV-Vereine auf www.blutspende-nstob.de.Blutspender sind „Lebensretter“, etwa 108 Millionen Blutspenden werden weltweit pro Jahr benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Eine Vielzahl von Patienten verdankt ihr Leben fremden Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden. Neben Unfallopfern und Patienten mit Organtransplantationen sind vor allem Krebspatienten auf Blutpräparate angewiesen. Auch bei ungeborenen Kindern im Mutterleib konnten Ärzte bereits Leben erhalten und schwerste Schädigungen vermeiden, dank der aus Blutspenden gewonnenen Präparate.In Deutschland wurden im vergangenen Jahr etwa. 4,2 Mllionen Vollblutspenden entnommen. Davon stellen die sechs regional tätigen DRK-Blutspendedienste dreiMillionen Vollblutspenden für die flächendeckende, umfassende Patientenversorgung nach dem Regionalprinzip zur Verfügung. Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.Das entspricht etwa 15.000 Blutspenden werktäglich oder elf Spenden pro Minute. 2016 führten die DRK-Blutspendedienste in Deutschland rund 40.000 Blutspendetermine durch. Nach strengen ethischen Normen – freiwillig, gemeinnützig und unentgeltlich. Das DRK deckt damit auf der Grundlage freiwilliger und unentgeltlicher Blutspenden knapp 70 Prozent der Blutversorgung in Deutschland ab. Die Grundsätze der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit der Blutspende sind im ethischen Kodex der WHO und der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung festgesetzt und in den Richtlinien der EU und im deutschen Transfusionsgesetz umgesetzt.Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. Mehrfachspender können nach individueller Entscheidung der Ärzte des DRK-Blutspendedienst NSTOB bis zu einem Alter von 72 Jahren (bis zum 73.Geburtstag) spenden. Frauen können 4-mal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Mitbringen sollten die Blutspender/innen ihren Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis.