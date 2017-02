Verkehrsunfall als Szenario

ThW-Kräfte trainierten ihre Kenntnisse

Langenhagen. Ein Verkehrsunfall mit zwei Reisebussen auf der A2 bei Langenhagen bot glücklicherweise nur das Szenario für eine Nachtübung des THW Hannover/Langenhagen. In der als Ausbildung geplanten Übung mussten die THWler bei -minus zwei Grad Celsius und zeitweisem Schneefall dieMöglichkeiten für einen Hubschrauberlandeplatz erkunden, diesenausleuchten und die Stromversorgung und Ausleuchtung für eineVerletztensammelstelle sicher stellen. Wenige Stunden später nutzten weitere THW- Kräfte das Gelände der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in Bothfeld, um ihre Kenntnisse in der Metallbearbeitung, der Gesteinsbearbeitung in Form einesDeckendurchbruchs durch Beton, aber auch die Eigensicherung in Form derAbsturzsicherung zu trainieren. Auch die Theorie kam nicht zu kurz. Der Zugtrupp des ersten Technischen Zuges beschäftigte sich am Nachmittag mit den Kommunikationsmitteln und -Zubehör des THW-Zugtrupps.