18 Porträts

Langenhagen (ok). Autor Tim Pröse hat einige der letzten Zeitzeugen im Kampf gegen Adolf Hitler begleitet, und 18 beeindruckende Porträts sind dabei entstanden. Am Dienstag, 13. Februar, ist Tim Pröse zu Gast im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße; Beginn ist um 19 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es in der Buchhandlung Böhnert oder in der VHS.