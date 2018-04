18 statt 19 Uhr

Godshorn (ok). Die Generalprobe ging für die beiden Landesliga-Lokalrivalen daneben: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide unterlag dem SV Ramlingen-Ehlershausen mit 2:3 auf eigenem Platz, der TSV Godshorn dem FC Eldagsen – ebenfalls zu Hause – unglücklich mit 1:2. Am kommenden Sonnabend, 21. April, kommt es dann um 18 Uhr. nicht, wie ursprünglich angekündigt, um 19 Uhr zum großen Showdown im Bernhard-Ryll-Sportzentrum. Der TSV Godshorn verweist auf zusätzliche Parkflächen am ehemaligen Hallenfreibad an der Berliner Allee. An der Ecke Schwimmbad/Sportgelände wird der Eingang geöffnet und eine zusätzliche Kasse installiert.