200.000 Legosteine

Langenhagen (ok). Lego-Bau-Tage in den Sommerferien Die FeG Kaltenweide am Erlengrund lädt Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren zur Legowoche täglich zwischen 9 und 15 Uhr ein. Mittagessen ist inklusive. 200.000 Lego-Steine warten auf die Kinder. Am 13. Juli ist die Abschlussveranstaltung mit Besichtigung. Die Teilnehmegebühr liegt bei 60; Geschwister zahlen 50 Euro. Die Plätze sind begrenzt. Info und Anmeldungen bei Dimitri Gossen unter d.gossen@feg-kaltenweide.de oder unter (0176) 83 51 97 48.