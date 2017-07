25, 50 oder 75 Kilometer

Lions-Beneflitz-Tour startet beim SC Langenhagen

Langenhagen (ok). Es geht gemütlich, zügig und schnell zu: Die Lions-Beneflitz-Tour geht am Sonntag, 13. August, über die Bühne. Start ist immer beim SC Langenhagen – von da aus geht es auf 25, 50 und 75 Kilometer lange Strecken in der näheren und weiteren Umgebung. Jeder kann mitmachen; Voraussetzung ist ein eigenes Fahrrad (auch E-Bike); für Kinder ist ein Helm Pflicht. Am Zielort erwartet die Teilnehmer ein kleiner Imbiss. Start ist für alle Strecken um 11 Uhr an dem Sonntag beim SC Langenhagen an der Leibnizstraße. Das Startgeld bei Voranmeldung bei 19 Euro, bei Anmeldung am Veranstaltungstag 25 Euro. Der Erlös geht an das Projekt „Satt & schlau“. Anmeldung und Infos unter beneflitztour@web.de. Bitte angeben: Name, Vorname, Anzahl Familienmitglieder und gewünschte Tour.