30 Jahre IG Rock

Langenhagen (ok). Ihr 30-jähriges Bestehen feiert jetzt die IG Rock in Langenhagen mit Live-Musik im Café Monopol. Der Eintritt ist am Sonnabend, 11. November, frei; Einlass ist um 18 Uhr. Um 19 Uhr spielen "Die Leita", geben Ärzte und deutschsprachige Musik zum Besten. Um 19.45 Uhr ist dann "GoDotS" mit einer Mischung aus Funk und Alternative Rock an der Reihe. Zeitlos und dringlich wird es dann um 20.45 mit "The Magic Magpie". Gegen 21.45 Uhr tritt die Langenhagener Cover-Rock-Band "Stiflers Mom" auf, und den Abschluss bildet dann die Party-Cover-Band "Pick of The Bunch" aus Langenhagen gegen 23 Uhr.