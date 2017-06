30.000 Euro für das Freibad

Langenhagen (ok). Der Rat der Stadt Langenhagen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, für ein zukünftiges Freibad in der "Wasserwelt" an der Theodor-Heuss-Straße Maßnahmen vorzuziehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 30.000 Euro.