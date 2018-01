31 Sachen zu schnell

Langenhagen (ok), Kräftig geblitzt haben die Beamten des Polizeikommissariats Langenhagen an zwei Tagen an der Flughafenstraße. Eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde ist hier erlaubt; insgesamt gab es in vier Stunden 59 Verstöße. In einem Fall wurdie zulässige Höchstgeschwindigkeit um 31 Stundenkilometer überschritten, im anderen Fall um 22 Stundenkilometer. Im Langenhagener Stadtgebiet waren es 19 Verstöße in einem Zeitraum von einer Stunde und 20 Minuten. Einmal war ein Autofahrer 22 Sachen zu schnell unterwegs.