Langenhagen (ok). Zum Jahresende wird noch einmal alles abgearbeitet. Gleich 35 Tagesordnungspunkte stehen am Montag, 12. Dezember, ab 18 Uhr im Ratssaal an. So geht es zum Beispiel außer Besetzung von Ausschüssen und Zuschüssen unter anderem um die Feuerwehr für Engelbostel und Schulenburg sowie 75 Grundstücke im Baugebiet Dorfstraße und die nördliche Erweiterung bis zum Krummen Kamp. Weitere Tagesordnungspunkte: das Familienzentrum "Emma & Paul" sowie die Einstellung eines Klimaschutzmanagers. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.