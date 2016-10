45 selbst gebackene Torten

Hobbykunstgruppe stellt am 29. und 30. Oktober aus

Krähenwinkel/Kaltenweide. Nachdem die Jahresausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide (HKG) nun 30 Jahre lang am Ewigkeitssonntag im November stattfand, müssen sich Liebhaber und Interessierte umstellen, um die Ausstellung nicht zu verpassen. In diesem Jahr ist der Termin auf das letzte Oktoberwochenende vorverlegt worden. Am Sonnabend, 29. Oktober, von 13 bis 18 Uhr und Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ist die Ausstellung wie immer im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel „Auf dem Moorhofe“ geöffnet. Dann gibt es wieder viele schöne Dinge zu bestaunen und auch zu erwerben. Die Ausstellung der HKG bietet die Möglichkeit, sich bereits rechtzeitig mit Geschenken zu versorgen. Denn das Angebot ist auch durch die Gastaussteller sehr vielfältig und umfangreich. Falls die Auswahl aus dem Angebot zu schwer fällt, kann man sich zwischendurch in der Kaffeestube erholen und stärken. Das Tortenbuffet mit etwa 45 verschiedenen selbst gebackenen Torten ist immer einen Abstecher ins Dorfgemeinschaftshaus wert.