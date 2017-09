520 Ehrenamtliche

Langenhagen (ok). Zur Ehrenamtsgala, die am 22. September zum ersten Mal im Theatersaal über die Bühne geht, haben sich bislang 520 Frauen und Männer angemeldet. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Angesprochen sind alle Ehrenamtlichen, die in Langenhagen tätig sind. Beginn: 18 Uhr.