60 plus

Langenhagen. Die "SPD Arbeitsgemeinschaft 60 plus" lädt für Donnerstag, 19. Juli, um 15.30 Uhr im Altenzentrum Anna-Schaumann-Stift, Ilseweg 9-11, zum „Sommerklön“ ein. Es gibt kein festes Einzelthema, sondern einen Rundblick über die kleine Politik vor Ort und die große Politik in der weiten Welt. "Wir schauen mit altersbedingter Gelassenheit auf das Tun der Verantwortlichen", so der Hinweis des Organisators Klaus Danneberg.