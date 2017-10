60 plus spricht über Wahlen

Langenhagen (ok). Zwei Wahlen innerhalb von drei Wochen – die Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins spricht am Donnerstag, 19. Oktober, über die Bundestags- und auch die Landtagswahl, analysiert die Ergebnisse und blickt auch in die Zukunft. Marco Brunotte, Landtagsabgeordneter der SPD, wird zu der spannenden Diskussion ins Anna-Schaumann-Stift kommen. Beginn ist um 15.30 Uhr.