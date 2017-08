70 Euro gestohlen

Langenhagen. Ein Dieb entwendete in einem Geschäft an der Walsroder Straße in einem unbeobachteten Moment die am Einkaufswagen angehängte Handtasche einer 78-jährigen Kundin. Die Handtasche wurde anschließend im Bereich des CCL aufgefunden. In dieser fehlten 70 Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.