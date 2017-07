80 Teams sind am Start

Großes Jugendfußball-Turnier beimTSV KK

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok), Eines der größten Jugendfußball-Saisoneröffnungsturniere geht vom 4. bis zum 6. August auf der Sportanlage des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Waldsee über die Bühne. Mehr als 80 Teams aus der gesamten Region werden an dem Turnier teilnehmen. Freitag ab 17 Uhr spielen die A-Junioren und die B-Juniorinnen. Die E-Junioren kicken am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr; die D-Junioren zwischen 9.30 und 18 Uhr. Am Sonntag sind dann die C- und die F-Junioren dran, die zwischen 10 und 14 Uhr antreten. Und schließlich sind noch die B-Junioren und die G-Junioren zwischen 15 und 19 Uhr an der Reihe. Für Verpflegung zu zivilen Preisen ist beim ersten Hannover-Airport-Cup des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gesorgt; Zuschauer sind herzlich willkommen.