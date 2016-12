800 Euro für Bosnien

Langenhagen (ok). Über den Scheck hat sich Zeljko Dragic, Vorsitzender des Vereins „Hilfe für das junge Leben“ und ehemaliger Schüler des Gymnasiums Langenhagen sicherlich riesig gefreut. 800 Euro haben die heutigen Gymnasiasten an seiner alten Schule gesammelt; das Geld geht an die Bosnien-Weihnachtshilfe.