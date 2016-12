8.000 statt 5.000 Euro

Langenhagen (ok). Einstimmig hat der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung empfohlen, den Zuschuss zur Förderung des Familienzentrums Emma und Paul von 5.000 auf 8.000 Euro zu erhöhen. Grund: Eine Anschubfinanzierung der Anna-Schaumann-Stiftung in Höhe von 4.000 Euro fällt ab dem nächsten Jahr weg.