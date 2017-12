Ab in den Harz

Langenhagen (ok). Es geht zu einem Winterausflug in den dann hoffentlich verschneiten Harz. Der win e.V.bietet die Fahrt für Mieter und auch für andere Interessierte an. Am Sonnabend, 20. Januar, geht es nach Hahnenklee. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Claudia Koch unter der Telefonnummer (0511) 86 04-216 oder unter koch@ksg-hannover.de. Die Mitreisenden können mit der Seilbahn auf den 726 Meter hohen Bocksberg fahren, wo Rodelbahnen, Skiabfahrten und Loipen warten. Schlitten oder Langlauf-Ski können auch vor Ort ausgeliehen werden. Wer möchte, kann auch bei einem Spaziergang in der klaren, frischen Bergluft entspannen. Oder die einzigartige Stabkirche besichtigen. Los geht es um 8.45 Uhr in Hannover am ZOB. Nach einer Kaffee- und Kuchenpause ist dann gegen 17 Uhr die Rücfahrt geplant.