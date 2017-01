Abend für Freundinnen

Kaltenweide. Am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr beginnt der Verein Bürger für Kaltenweide den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe in Kaltenweide.

Unter der Überschrift „BfK-Freundinnen“ findet erstmals ein Abendflohmarkt für Damenbekleidung & Accessoires, Haushaltsartikel und Dekoratives im Dorfgemeinschafthaus NietHus (Clara-Schumann-Straße 4, 30855 Langenhagen) statt.

Nach der angedachten Verkaufszeit geht, ab ca. 21 Uhr, die Veranstaltung in den geselligen Teil über. Als Rahmenwurde hier die Pianistin Ekaterina Popova mit ihrem klassischen Soloprogramm gewonnen werden (www.ekaterina-popova.de). Der Eintritt ist frei, auch ist eine Mitgliedschaft im BfK nicht notwendig. Bei einem kleinen Imbiss und Getränken soll der Abend für Frauen bis etwa 23 Uhr ausklingen. Es bietet sich hier die Gelegenheit, alte Freundschaften zu pflegen und neue zu knüpfen.

Noch sind Anmeldungen für einen Verkaufsstand unter freundinnenabend@buerger-fuer-kaltenweide.de möglich. Standgebühr ist ein Beitrag für das Fingerfood-Bufett.