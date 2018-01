Abend für Freundinnen

Flohmarkt im Nie´t Hus am 16. Februar

Kaltenweide. Für Freitag, 16. Februar, lädt der Verein "Bürger für Kaltenweide (BfK)" im Dorfgemeinschaftshaus Nie´t Hus an der Clara-Schumann-Straße 4 zum Freundinnen-Abend ein. Ein Flohmarkt wird aufgebaut. In der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr kann Damenbekleidung, Accessoires, Haushaltsartikel oder Dekoratives gekauft werden. Nach dieser angedachten Verkaufszeit geht die Veranstaltung bis 22Uhr in den geselligen Teil über. Es bietet sich hier also die Gelegenheit, bei einem Imbiss und Getränken, alte Freundschaften zu pflegen und neue zu knüpfen. Der Eintritt ist frei. Eine Mitgliedschaft im BfK ist nicht Voraussetzung zur Teilnahme. Noch sind Anmeldungen für einen Verkaufsstand auf der Internetseite www.buerger-fuer-kaltenweide.de/frauenflohmarkt möglich. Die Standgebühr ist ein Beitrag für das Fingerfood-Büfett.