Abend unter Freundinnen

Flohmarkt und Fingerfood am 20. Januar

Kaltenweide. Weihnachten die falschen Geschenke bekommen? Einiges passt nicht mehr in den Kleiderschrank oder Lust auf etwas Neues? Wer sich mit diesen Fragen angesprochen fühlt, kann am Freitag, 20. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr im Nie´t Hus an der Clara-Schumann-Straße 4 am „BfK Freundinnen-Abend“ teilnehmen. Vorbereitet wird ein Abend-Flohmarkt für Damenbekleidung und Accessoires, Haushaltsartikel und Dekoratives - also alles, was Frauenherzen höher schlagen lässt.Da der Abend bis 23 Uhr gesellig bei Fingerfood und Getränken ausklingen soll, bietet sich hier die Gelegenheit alte Freundschaften zu pflegen und natürlich auch neue zu knüpfen. Anmeldung für einen Verkaufsstand: E-Mail freundinnenabend@buerger-fuer-kaltenweide.de; Standgebühr ist ein Beitrag für das Fingerfood-Büfett.