Abendgottesdienst

Langenhagen. Die Reihe der Abendgottesdienste in der Eliakirche, Konrad-Adenauer-Straße 33, wird am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr fortgesetzt. Die Eliagemeinde lädt bereits ab 17 Uhr zu einem kleinen Büfett zur Begegnung und zur Einstimmung auf den Gottesdienst ein. Ab 18 Uhr beginnt dann der Abendgottesdienst mit Pastor Marc Gommlich und Team. An diesem Abend geht es um das Thema: „Was bleibt, wenn alles zerbricht?“



Der Gottesdienst unterscheidet sich von anderen darin, dass ein persönliches Segnungs- und Gebetsangebot besteht, eingerahmt von schöner Musik.