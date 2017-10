Abendgottesdienst in Elia

Langenhagen. Die Reihe der Abendgottesdienste in der evangelisch-lutherische Eliakirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 wird am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr fortgesetzt. Die Eliagemeinde lädt bereits ab 17 Uhr zu einem kleinen Buffet (meet & eat) zur Begegnung und zur Einstimmung auf den Gottesdienst ein. Ab 18 Uhr beginnt dann der Abendgottesdienst mit Pastor Marc Gommlich und Team. An diesem Abend geht es um das Thema: „Was bleibt, wenn alles zerbricht?“ Der Gottesdienst unterscheidet sich von anderen darin, dass ein persönliches Segnungs- und Gebetsangebot besteht, eingerahmt von schöner Musik.