Abenteuerland öffnet

Langenhagen. Das Abenteuerland am Silbersee eröffnet die Spiel-Saison am Sonnabend, 22. April, von 10 bis 13 Uhr. Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen mitzumachen und sich über das Angebot zu informieren.

Bis in den Herbst hinein wird das Gelände immer donnerstags von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. Alle Angebote für Kinder sind kostenlos.