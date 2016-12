Abfuhr verschiebt sich

Langenhagen. Der zweite Weihnachtsfeiertag fällt in diesem Jahr auf einen Montag. Wegen des Feiertags werden am 26. Dezember keine Gelben Säcke abgefahren. In Folge dessen verschieben sich die Abholtermine über die Woche jeweils um einen Tag. Die reguläre Montagstour fährt Remondis am Dienstag (27. Dezember), die Dienstagstour am Mittwoch. Die Leichtverpackungs-Abfuhrtermine vom Mittwoch verschieben sich auf den Donnerstag, die Donnerstagstour wird am Freitag gefahren und die Freitagstour holt Remondis am Sonnabend (31. Dezember) nach. Die Gelben Säcke müssen bis um 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden.