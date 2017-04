Abfuhrtermine verschieben sich

Langenhagen. Am „Tag der Arbeit“ (Montag, 1. Mai ) holt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) keine Rest- und Bioabfälle, gelben Säcke und Altpapier ab. Aufgrund des Feiertags verschieben sich die gewohnten Abholtermine unter Einbeziehung des Sonnabends um jeweils einen Tag nach hinten: vom „Tag der Arbeit“ (Montag, 1. Mai) auf Dienstag (2. Mai), von Dienstag auf Mittwoch (3. Mai), von Mittwoch auf Donnerstag (4. Mai), von Donnerstag auf Freitag (5. Mai) und von Freitag auf Sonnabend (6. Mai). Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben am 1. Mai geschlossen. Auch das Servicetelefon und die Gebührenhotline sind am 1. Mai nicht besetzt.